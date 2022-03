Pazuello faz mistério sobre partido

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Pré-candidato a deputado federal pelo Rio, o general Eduardo Pazuello estava no evento desta quinta-feira no Palácio do Planalto e disse ao Radar que ainda não se filiou a nenhum partido.

O prazo eleitoral vence neste sábado, mas o ex-ministro da Saúde ainda faz mistério sobre o seu destino.

“Está sendo decidido aí. Vai ser algum partido que apoie o presidente Bolsonaro”, declarou.