Paulinho da Força ‘faz as pazes’ com Lula e volta a declarar apoio ao PT

A pedido do ex-presidente Lula (PT), o presidente do Solidariedade Paulinho da Força esteve nesta terça com a direção do PT, declarou que vai apoiar a pré-candidatura do petista à presidência e voltou a confirmar a data do evento em que o partido vai oficializar a aliança.

As relações estavam estremecidas desde a última semana, quando Paulinho foi vaiado durante evento de sindicalistas com Lula e Alckmin, em São Paulo. O dirigente, que participava virtualmente do encontro, ficou magoado porque ninguém da cúpula petista foi ao microfone para defendê-lo das vaias.

O desconforto foi tanto, que o presidente do Solidariedade suspendeu o ato de apoio ao ex-presidente — confirmado novamente agora para 3 de maio — e pediu mais “firmeza” da direção do PT sobre “estarem juntos” na construção de uma aliança ampla para vencer o presidente Jair Bolsonaro (PL).

O aceno veio: recebido por Lula nesta terça, Paulinho ouviu do petista que deixasse de lado o ressentimento com as vaias da última semana, que foi algo pontual, e que não tinha como ninguém do PT intervir na situação — afinal, o evento era das centrais sindicais.

Lula reafirmou a importância do apoio do Solidariedade à construção de uma aliança ampla com outros partidos e até viu com bons olhos o encontro de Paulinho com Eduardo Leite e Aécio Neves, na última segunda: “ele tem que conversar com todo mundo, mesmo”, declarou.