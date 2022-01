Paulinho da Força convida Alckmin para vice de Lula pelo Solidariedade

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Paulinho da Força (Solidariedade) diz ter convidado o ex-governador de São Paulo Geraldo Alckmin para se filiar ao partido e disputar a presidência em 2022 como vice de Lula.

Alckmin está há tempos de saída do PSDB e já foi cortejado por legendas como PSD, PSB e até União Brasil — mas por enquanto, nada de bater o martelo.

“Convidei o Alckmin para se filiar ao Solidariedade, com o objetivo de ser candidato a vice do Lula. Se ele quiser, o nosso partido estará de portas abertas”, publicou o sindicalista no Twitter.

A ideia de uma chapa Lula-Alckmin tem sido patrocinada por interlocutores dos dois lados — sendo o ex-governador Márcio França (PSB) um dos mais entusiasmados pela aliança. Com Alckmin filiado ao partido do aliado, França fica livre para disputar o governo de São Paulo como cabeça de chapa.

A empreitada, no entanto, tem resistência de tucanos e petistas — fica difícil defender para o eleitorado um casamento de duas figuras historicamente antagônicas.

Qualquer que seja o resultado, a união Lula-Alckmin pode ter poder considerável de subir nas pesquisas.

Sondagem da Quaest divulgada essa semana mostra que, para 64% dos brasileiros, não faz diferença se Alckmin for o candidato a vice-presidente na chapa de Lula. Analisando apenas os petistas, apenas 10% reprovam o acordo — para 65%, é indiferente.

O levantamento apontou ainda que Lula lidera as intenções de voto com 47%, seguido por Bolsonaro (24%) e o ex-juiz Sergio Moro (10%).