Partidos do Centrão concentram mais da metade dos candidatos registrados

Mais da metade dos 152.100 pedidos de registros de candidatura para as eleições municipais deste ano, até as 12h30 desta sexta-feira, são de seis partidos do chamado Centrão, os líderes em números de candidatos a prefeitos, vice-prefeitos e vereadores.

MDB (com 9,6% do total), PSD (8,8%), PP (8,8%), PL (8%), União Brasil (7,9%) e Republicanos (7,6%) somam 50,8% das fichas já apresentadas. Completam o top 10, por ora, PSB (6,1%), PT (5,6%), Podemos (5,1%) e PDT (4,7%).

O prazo para o registro acaba no próximo dia 15. Vale lembrar que, nas eleições de 2020, foram apresentados 557.678 pedidos de registros de candidatura, o maior número da história.