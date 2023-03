Parlamentares do Sul e Sudeste vão atuar em bloco único no Congresso

Parlamentares de estados do Sul e Sudeste criaram nesta semana uma frente parlamentar para atuar em bloco na defesa de interesses regionais no Congresso.

Instalado por iniciativa do deputado Luiz Fernando Faria, do PSD de Minas Gerais, o grupo busca, com essa articulação, ganhar mais influência para defender projetos para os estados dessas regiões junto ao Palácio do Planalto.

O bloco também terá mais instrumentos para fazer avançar as propostas de lei de interesse das duas regiões.