Parlamentares debaterão potencial do mercado da cannabis no país

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Pedro Pupulim. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Pedro Pupulim. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

No próximo dia 11, em Brasília, parlamentares, empresários, representantes da Anvisa, da Embrapa e do governo federal vão debater o potencial econômico e agrícola da cannabis e do cânhamo.

O encontro será promovido pelo Instituto Ficus, e discutirá avanços legislativos que permitam o cultivo dessas commodities no Brasil e destacar o setor como ferramenta de desenvolvimento econômico, socioambiental e de arrecadação de impostos.

Entre os participantes estará o baixista da banda Natiruts e presidente da Associação Brasileira de Cannabis e Cânhamo Industrial, Luis Mauricio, que mostrará aos presentes o primeiro baixo feito de cânhamo. A ideia é difundir as diferentes possibilidades de uso da fibra produzida a partir da cannabis.

Estados Unidos, Canadá e Reino Unido fazem parte de um grupo de países cujas leis permitem derivados da planta nos alimentos e cosméticos, por exemplo. Mas no Brasil, nenhum desses produtos são permitidos.