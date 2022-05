Para ACM Neto, Doria curvou-se aos fatos ao desistir do Planalto

Líder das pesquisas na disputa pelo governo da Bahia, ACM Neto comentou nesta terça a decisão do ex-governador de São Paulo João Doria de deixar a disputa ao Planalto pelo PSDB. Para Neto, o tucano não tinha o apoio do próprio partido e decidiu aceitar esse fato.

“Doria tomou uma decisão em reconhecimento às condições políticas que se fecharam. Na verdade, ele tava sem o apoio do PSDB. Temos que respeitar. Não me cabe fazer qualquer tipo de juízo”, disse.

A terceira via, na visão de Neto, ainda levará um tempo para sentir os efeitos da redução no número de postulantes ao Planalto. “É claro que Moro desistiu, Doria desistiu, isso vai deixando o cenário mais claro, isso vai mostrando quem são os nomes que efetivamente podem continuar nesse processo. Agora, é cedo para poder dizer qual vai ser a viabilidade ou não de uma candidatura de uma terceira via, se ela vai conseguir juntar todo mundo ou se o campo ainda vai continuar fracionado”, diz Neto.

Para Neto, o caminho da terceira via só ficará mais claro a partir de julho, quando as candidaturas serão definidas nas convenções e os nomes começarão realmente a fazer campanha. “Hoje tem uma pré-campanha marcada pela presença de dois nomes muito conhecidos, dois nomes que estão polarizando esse debate desde o ano passado, que é o atual presidente Bolsonaro e o ex-presidente Lula. Então, não se deve deve ter expectativa, nesse momento, de que uma terceira via possa aparecer com densidade e consistência”, diz.