Pai de Arthur Lira desmaia no plenário da Câmara e é levado para hospital

Pai de Arthur Lira, o prefeito de Barra de São Miguel (AL), Benedito de Lira, de 80 anos, passou mal e desmaiou há pouco no plenário da Câmara, durante a solenidade de posse dos deputados federais.

Ele foi socorrido rapidamente por bombeiros civis que estavam no local e retirado do plenário, já acordado. O presidente da Câmara, que comandava a sessão, comentou no microfone que se tratava do seu pai e foi acompanhá-lo. Na sequência, os trabalhos foram suspensos por cinco minutos.

Benedito foi levado para um hospital de Brasília e seu filho retornou ao comando da sessão. Lira, aliás, deve ser reeleito na tarde desta quarta-feira.

Ao tomar posse, ele foi ovacionado pelos colegas e se emocionou.