Pagode do DG completa um ano com single em homenagem ao Morro do Pinto

O cantor e compositor carioca Douglas Lemos vai lançar na próxima segunda-feira, nas plataformas de streaming, o single “No Morro do Pinto”, um trabalho autoral em homenagem à comunidade localizada na zona portuária do Rio de Janeiro.

O lançamento marca o primeiro aniversário do “Pagode do DG”, roda de samba semanal comandada por Lemos no Bar do Molejão (rua Carlos Gomes, 74).

O artista define o projeto como um dos primeiros de uma série de eventos culturais que se instalaram no Morro do Pinto e, atualmente, tornaram a região uma das principais rotas culturais da cidade.

“Resolvi gravar e lançar um partido alto que registrasse esse momento tão bonito”, diz o sambista. “Isso não seria possível sem a participação ativa de toda a comunidade e seus moradores que, mais do que apoio, me receberam como parte de suas famílias.”

Ao longo do primeiro ano de existência, o “Pagode do DG” teve participações de nomes como Marcelinho Moreira, Toninho Gerais, LEAL, Hugo Ojuara e Lucas Machado.

“O single é um belo registro de um tempo que, lá na frente, nós vamos lembrar com muito carinho. Um evento gratuito, no meio da rua de paralelepípedo, feito com muito suor e sacrifício por toda a equipe do bar, músicos, galera do churrasquinho, caipirinha, DJs e os manos do som”, afirma Douglas Lemos.

Ficha Técnica

“No Morro do Pinto” (Douglas Lemos)

Gravado em 7 de outubro de 2024, no Wolf Estúdio, em Santa Teresa (RJ)

Arranjo, produção musical e trombone: Antonio Neves

Violão 7 cordas: Rogério Caetano

Cavaco bandolim, pandeiro, tamborim, atabaque: Bidu Campeche

Cavaquinho: Victor Solis

Reco-reco: Cadé Farias

Tantã, pandeiro e tamborim: André Vercelino

Surdo, tamborim: Raul Benjamim

Coro: Sheila, Ivone e Alice

Mix e master: Angelo Wolf

Foto e vídeo: Gabi Moreira

Arte: Pedro Pessanha

Produção executiva: Felipe Barreto

