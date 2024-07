Paes lidera intenções de voto no Rio com 49% e Ramagem tem 13%, diz Quaest

Uma nova pesquisa eleitoral divulgada pela Quaest nesta quarta-feira aponta que o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD), tem 49% das intenções de voto e poderia ser reeleito no primeiro turno, se a eleição fosse hoje.

Com 13%, o segundo colocado no levantamento é o deputado federal Alexandre Ramagem (PL), que foi chefe da Abin no governo de Jair Bolsonaro e é apoiado pelo ex-presidente.

Na sequência, aparecem Tarcísio Motta (PSOL), com 7%, Cyro Garcia (PSTU) e Rodrigo Amorim (União Brasil), com 3% cada um, Juliete Pantoja (UP) e Marcelo Queiroz (PP), com 2% cada um, Carol Sponza (Novo) e Dani Balbi (PCdoB), com 1% cada um. Henrique Simonard (PCO) não pontuou.

Outros 4% se disseram indecisos e os 15% restantes declararam voto branco ou nulo ou responderam não iriam votar.

A Quaest ouviu 1.104 pessoas entre os dias 19 e 22 de julho. O nível de confiabilidade do levantamento é de 95% e a margem de erro é de 3 pontos percentuais, para mais ou para menos. A pesquisa foi encomendada pela Rádio Tupy.

Continua após a publicidade

Outros cenários

Em um eventual segundo turno, Paes ganharia de Ramagem por 62% a 25% e de Tarcísio por 57% a 24%. No improvável cenário entre Ramagem e Tarcísio, eles aparecem numericamente empatados, com 32% cada um.

O levantamento também apontou que a avaliação positiva do atual prefeito melhorou em relação a outra pesquisa realizada em junho, de 35% para 45%. Já a negativa caiu de 24% para 18% e a regular de 38% para 35%.

A melhor notícia da pesquisa para Ramagem, tendo em vista que a campanha ainda não começou oficialmente, foi que, no cenário hipotético da simulação com o apoio declarado de Lula, Paes aparece com 46%. Já o ex-diretor da Agência Brasileira de Inteligência, que é alvo de investigação da PF por suposta participação na chamada Abin paralela, um esquema clandestino de espionagem montado no Palácio do Planalto, tem 30% das intenções de voto quando é testado como “Delegado Ramagem apoiado por Bolsonaro”.