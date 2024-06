Pacheco vai discutir dívidas de estados e desoneração com nº 2 de Haddad

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, deve receber logo mais, na sua residência oficial, o secretário-executivo do Ministério da Fazenda, Dario Durigan, para discutir propostas de renegociação das dívidas dos estados e de compensação da desoneração da folha de pagamento de 17 setores da economia e projetos que ampliam a arrecadação do governo.

O ministro Fernando Haddad também foi chamado para o encontro, marcado para as 12h30, mas deve participar de um almoço na sede da pasta. São esperados ainda o ministro Alexandre Padilha, chefe da Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República, e os senadores Jaques Wagner e Randolfe Rodrigues, líderes do governo Lula no Senado e no Congresso, respectivamente.

No último dia 13, Pacheco declarou em entrevista coletiva que gostaria conversar com o presidente e governadores, na semana seguinte, sobre um projeto para renegociar as dívidas dos Estados com a União, que tem Minas Gerais como um dos principais interessados.