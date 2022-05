Pacheco recebe presidente do STM e prega ‘fortalecimento da democracia’

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, recebeu nesta quarta o presidente do Superior Tribunal Militar, Luís Carlos Gomes Mattos.

Em postagem nas redes sociais, o senador disse que tratou de pautas “de interesse do STM no Senado”, mas destacou que reforçou ao general do Exército “a importância do diálogo entre todas as instituições para o fortalecimento da democracia e a preservação do Estado de Direito, condições fundamentais para o desenvolvimento social e econômico”.

“E esse alinhamento, necessário para o processo de pacificação social, só é possível por meio do diálogo”, escreveu Pacheco.

No mês passado, Mattos foi criticado por afirmar que áudios da Corte sobre tortura não haviam estragado “a Páscoa de ninguém”.

Na ocasião, o general comentou a divulgação de gravações inéditas de sessões do tribunal, em 1977, que mostram que os ministros da corte tinham conhecimento dos crimes de tortura física e psicológica praticados pelos agentes da ditadura militar brasileira. Os áudios foram revelados pela jornalista Miriam Leitão.

O movimento de encontro com diferentes lideranças tem sido conduzido por Pacheco como forma de amenizar a crise instalada entre governo e Judiciário — acirrada pelo indulto ao deputado Daniel Silveira. Na última terça, o chefe do Senado esteve com o presidente do STF, Luiz Fux, e defendeu a harmonia entre os poderes.