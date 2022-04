‘Não estragou a Páscoa de ninguém’, diz chefe do STM sobre caso de tortura

O presidente do Superior Tribunal Militar, general do Exército Luis Carlos Mattos, reagiu nesta terça à divulgação de áudios inéditos de sessões do tribunal em 1977 que mostram que os ministros da corte tinham conhecimento dos crimes de tortura física e psicológica praticados pelos agentes da ditadura militar brasileira. Os áudios foram revelados pela jornalista Miriam Leitão no último dia 17, Domingo de Páscoa.

Na primeira sessão do STM depois da divulgação do caso, o ministro disse que o tribunal não tem “resposta nenhuma a dar” à sociedade sobre o registro histórico e a corte iria “simplesmente ignorar” o seu conteúdo. Ele disse que o fato não “estragou” o seu feriado, mas registrou que se incomoda quando as ilegalidades do regime vêm à tona.

“Garanto que não estragou a Páscoa de ninguém. Porque a minha não estragou. Garanto que não estragou a Páscoa de nenhum de nós”, disse. “Hoje vão rebuscar o passado e só varrem em um lado e não varrem no outro. E é sempre assim. Nós estamos acostumados com isso. Então, deixa pra lá.”