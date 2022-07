Pacheco recebe Lula na residência oficial do Senado

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, está reunido neste momento na residência oficial com o ex-presidente Lula e o seu candidato a vice, o ex-governador Geraldo Alckmin, além de parlamentares petistas e lulistas. O encontro com Pacheco era um desejo antigo do presidenciável do PT, que ocorre a menos de três meses das eleições.

De acordo com a assessoria do senador Jean Paul Prates (PT-RN), líder da minoria na Casa, participam do encontro toda a bancada petista na Casa — Paulo Rocha (PT-PA), Humberto Costa (PT-PE), Paulo Paim (PT-RS), Fabiano Contarato (PT-ES), Jaques Wagner (PT-BA) e Rogério Carvalho (PT-SE) — e os senadores Randolfe Rodrigues (Rede-AP), Alexandre Silveira (PSD-MG), Zenaide Maia (Pros-RN), Nilda Gondim (MDB-PB), Dário Berger (PSB-SC) e Veneziano Vital do Rêgo (MDB-PB).

A presidente nacional do PT, deputada federal Gleisi Hoffmann (PR), também está na reunião, assim com o ex-ministro Aloizio Mercadante, coordenador do programa de governo de Lula.

Um vídeo do momento da chegada de Lula ao local mostra que pacheco esperou Lula e sua comitiva na porta de casa, já acompanhado de alguns parlamentares petistas.