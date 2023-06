Pacheco diz que Zanin será o indicado de Lula para o STF

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, declarou há pouco, em entrevista coletiva, que o advogado Cristiano Zanin Martins será indicado por Lula nesta quinta-feira para a vaga de Ricardo Lewandowski no STF. Como o Radar mostrou mais cedo, a indicação será publicada em edição extra do Diário Oficial da União.

“Eu me encontrei ontem com o Cristiano Zanin. Ele será o indicado pelo presidente da República para a vaga de ministro do Supremo Tribunal Federal. Essa mensagem deve chegar hoje ao Senado”, declarou Pacheco.

O encontro a que ele se referiu na noite desta quarta-feira ocorreu na residência oficial do presidente do Senado. Também participaram do jantar o senador Davi Alcolumbre, chefe da CCJ do Senado, comissão que sabatina os indicados para o Supremo, e o ministro Alexandre de Moraes.

Pacheco disse ainda que já conversou com Alcolumbre e que ele dará andamento à indicação na Comissão de Constituição e Justiça, fará a sabatina e a apreciação do nome. Na sequência, a escolha de Zanin será submetida ao plenário do Senado.

Alcolumbre vai se reunir com Lula às 17h desta quinta, no Palácio do Planalto. Último ministro indicado para a Corte, André Mendonça teve que esperar mais de quatro meses para ser sabatinado pelos senadores, em 2021, porque o presidente da CCJ era contra sua indicação.

Rodrigo Pacheco disse ainda que avalia positivamente a indicação do advogado, “alguém que reúne condições e tem os predicados para ser ministro do Supremo Tribunal Federal”. “E essa é uma avaliação, obviamente, que o colegiado do Senado terá oportunidade de fazer”, acrescentou.

Questionado se há um cronograma definido para a tramitação, ele respondeu que ela seguirá o “andamento normal” e concluiu que “nada vai travar no Senado”.