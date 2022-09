Pacheco agradece à OEA pela observação do processo eleitoral

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, agradeceu nesta quinta a missão da OEA que vai observar as eleições no Brasil. O parlamentar recebeu o ex-chanceler paraguaio Rubén Ramirez Lezcano, chefe da comitiva, e os demais observadores da organização.

No encontro com a comitiva da OEA, Pacheco reforçou a relevância da presença dos convidados internacionais em solo brasileiro. Eles vão acompanhar o processo eleitoral em 15 estados do país.

“Agradeço a presença da missão no Brasil e ressalto que o resultado advindo das urnas eletrônicas será fidedigno à vontade popular e respeitado. E no dia 1º de janeiro de 2023, o Congresso Nacional dará posse ao presidente escolhido pela sociedade brasileira”, afirmou o pessedista.

Antes de se encontrar com Lezcano, o presidente do Senado participou da abertura do ciclo de palestras organizadas pelo TSE a outro grupo formado por convidados internacionais de 90 países que chegaram ao Brasil também para acompanhar as eleições. No discurso, voltou a defender as urnas eletrônicas e o processo eleitoral.

“O candidato que deseja ser eleito e ocupar democraticamente, e de forma honrosa a representação pública, precisa passar pelo processo eleitoral, ou seja, pelo voto, expressão máxima da vontade popular”, disse.

O presidente e candidato à reeleição, Jair Bolsonaro, também recebeu, na segunda passada, a mesma missão com membros da OEA, e ironizou a presença dos observadores no Brasil.

“Eu vou estar agora com o chefe dos observadores que vêm observar as eleições aqui. Eu vou perguntar: vem observar o quê? Quero saber”, questionou a apoiadores antes do encontro, em frente ao Palácio da Alvorada.