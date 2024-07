Pablo Marçal vai à sabatina de Sindicato dos Hospitais em São Paulo

Pablo Marçal, do PRTB, é o segundo pré-candidato às eleições de outubro a participar da sabatina do Sindicato dos Hospitais e da Federação dos Hospitais em São Paulo. O evento está marcado para as 17h desta segunda-feira. O atual prefeito Ricardo Nunes (MDB) abriu as visitas ao sindicato em 18 de julho.

Na terça-feira, 23, José Luiz Datena (PSDB) iria comparecer à sabatina, mas cancelou a agenda. No próximo mês, outros três pré-candidatos têm agenda marcada no encontro organizado pelo sindicato patronal. Tabata Amaral (PSB) vai em 2 de agosto, Marina Helena (Novo) no dia 6 e Guilherme Boulos (PSOL) no dia 12.

Além de participar da conversa com médicos e profissionais da saúde, os pré-candidatos recebem um livro com recomendações para o setor na capital paulista. O sindicato defende que políticas sobre envelhecimento, doenças crônicas, epidemias e saúde mental devem fazer estar no foco do próximo prefeito.