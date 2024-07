Datena cancela sabatina, nega despreparo e critica “política rasa”

Pré-candidato do PSDB à Prefeitura de São Paulo, o apresentador José Luiz Datena cancelou a ida ao Sindicato dos Hospitais, Clínicas e Laboratórios do estado para uma sabatina com médicos e profissionais do setor, que seria realizada nesta terça-feira.

Em nota, o SindHosp afirmou que Datena “disse que não se sente preparado para discutir a questão da saúde e prefere aguardar a convenção do partido”.

Procurado pelo Radar para confirmar a justificativa, o pré-candidato deu uma explicação diferente:

“Há conflito de agenda e pedi para que eles me apresentem sugestões para que hospitais ajudem como puderem a reforçar plano de campanha para a área de saúde em São Paulo. Quem disse essa bobagem confundiu gentileza com política rasa”.

A convenção do PSDB na capital paulista seria em 3 de agosto, mas foi adiantada para o próximo sábado, dia 27.

Na semana passada, o atual prefeito Ricardo Nunes (MDB) foi ao sindicato patronal, atendeu à imprensa e conversou com os profissionais do setor por cerca de uma hora.

Tabata Amaral (PSB) e Pablo Marçal (PRTB) já têm data marcada para participar da sabatina.