Os planos de Simone Tebet no pós-eleição

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Lucas Vettorazzo e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Se não estiver no segundo turno, Simone Tebet já sabe o que fará depois de domingo. Com a certeza de que sua candidatura serviu para reposicionar o centro democrático no Brasil, ela quer continuar percorrendo o país e conhecendo experiências da sociedade que ajudam os brasileiros a melhorarem de vida, apesar das agruras nacionais.

Marqueteiro de Simone, Felipe Soutello avalia que a campanha da candidata do MDB conseguiu cumprir seu principal propósito: “Simone sairá das urnas muito maior do que entrou. Surge uma nova liderança nacional”.