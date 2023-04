Os planos de ACM Neto para a fundação do União Brasil

Prestes a assumir a presidência do Instituto Índigo, que é a fundação do União Brasil, ACM Neto planeja dar fim ao que vem sendo uma marca inescapável do partido desde a sua criação: a divisão dos filiados (e de suas decisões políticas) entre as alas dos ex-DEM e dos ex-PSL.

A ideia do ex-prefeito de Salvador e secretário-geral do União Brasil é usar o braço de formação política para construir uma identidade unificada para a legenda e seus representantes eleitos – algo que parece distante quando se olha a heterogeneidade da atual bancada do partido no Congresso.

Um dos caminhos vislumbrados por ACM Neto é estruturar a maior escola de formação de jovens líderes políticos do país.