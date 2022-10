Os números impressionantes da parceria do iFood com o TSE

Atualizado em 13 out 2022, 18h55 - Publicado em 16 out 2022, 14h01

Contra a desinformação, o iFood firmou uma parceria com a Justiça Eleitoral para exibir no aplicativo algumas mensagens com orientações aos eleitores durante a reta final do primeiro turno e nos dias seguintes.

Os textos foram mostrados no aplicativo entre 29 de setembro e 5 de outubro. Nesse período, as mensagens tiveram 151 milhões de visualizações e 18 milhões de cliques.