Os números da transmissão da volta de Philippe Coutinho na VascoTV

A apresentação do meio-campista Philippe Coutinho, que retornou ao Vasco, clube em que foi revelado, já ultrapassou a marca de 1 milhão de visualizações na VascoTV. No ápice da transmissão ao vivo no último sábado, havia quase 200.000 espectadores simultâneos.

A cobertura da volta da Coutinho ao Gigante da Colina contou com 20 câmeras, abrangendo estúdio, reportagens, apresentação no campo, Barreira do Vasco e bastidores do atleta desde sua chegada ao evento.