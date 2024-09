Os investimentos bilionários que Mauro Vieira garantiu na Arábia Saudita

O chanceler Mauro Vieira participou da reunião do Conselho de Cooperação do Golfo nesta semana. Saiu da Arábia Saudita com anúncio de investimentos diretos no Brasil de 10 bilhões de dólares.

Os países do Golfo estão de olho no Brasil. Alem de ter participado como convidado especial e assinado acordo para estreitamento da relação com o conselho, Vieira aproveitou a viagem para se encontrar com o ministro de Investimentos da Arábia Saudita, Khalid Al-Fahli.

Além dos investimentos bilionários, os dois trataram de novos projetos, envolvendo aviação civil, defesa e logística.

A Arábia Saudita, que exporta derivados de petróleo e fertilizantes para o Brasil, quer avançar no projeto de uma “ponte marítima”, ou seja, um porto especializado nos produtos de interesse de ambos os países no Brasil e outro na Península Arábica, que funcionaria como “hub” para produtos brasileiros em toda a região.

Al-Fahli foi encarregado pelo príncipe Mohammed bin Salman de turbinar a aproximação com o Brasil, depois da visita do presidente Lula ao Reino. E fez o dever de casa. Já veio ao Brasil para evento empresarial e sabe de cor os nomes dos principais operadores internacionais brasileiros do setor privado, tanto bancos como empresas.

Nesse giro, o chanceler brasileiro visitou Omã, Arábia Saudita e Emirados Árabes.