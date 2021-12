Os filmes mais vistos no streaming do Telecine em 2021

O Telecine fez um levantamento dos filmes mais assistidos em seu serviço de streaming neste ano.

O filme de super herói Aquaman foi o mais visto pelos clientes do Telecine, com 458.000 exibições– ou seja, esse foi o número de vezes que os consumidores deram play para assistir ao filme.

Na sequência vem Sonic: o Filme, sobre o personagem dos vídeo games, com 439.000 plays, e a animação Trolls 2, com 403.000.

Homem-Aranha no Aranhaverso, Minha Mãe É Uma Peça 3, Os Novos Mutantes, Na Mira do Perigo, Pokémon: Detetive Pikachu, Os Croods e Hotel Transilvânia 3: Férias Monstruosas completam o Top 10 dos títulos mais exibidos pelo streaming do canal à cabo.

Já na TV por assinatura, a maior audiência do ano do Telecine ficou com o filme de ação Na Mira do Perigo, protagonizado por Liam Neeson, que alcançou a melhor marca no dia 26 de junho e foi o terceiro filme mais assistido de 2021.