Os destinos brasileiros mais buscados na Decolar para feriados de novembro

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Pedro Pupulim. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

A Decolar realizou um estudo sobre as preferências de viagens de seus clientes para os três feriados do mês de novembro: Finados, no sábado, dia 2; Proclamação da República, na sexta-feira, dia 15; e Consciência Negra na quarta-feira, 20.

O levantamento considerou a procura por passagens aéreas para destinos nacionais nas plataformas de vendas da companhia (site e app). São Paulo, Salvador e Porto Seguro (BA) foram os destinos mais procurados para os três feriados.

“O feriado de Consciência Negra é o que mais apresentou crescimento na busca de viagens este ano, 62% a mais em relação ao mesmo período em 2023. Seguido pelo de Proclamação da República, com um aumento de 56%, e o de Finados, com 11% de crescimento em relação ao ano passado”, relata Bob Rossato, vice-presidente de Produtos Aéreos da Decolar.

Para os de Finados e da Proclamação da República, foram considerados check-in de quinta-feira a domingo, e o de Consciência Negra check-in de segunda à quarta-feira.

Veja a seguir os dez destinos nacionais mais buscados para cada feriado:

Finados

1 – São Paulo (SP)

2 – Salvador (BA)

3 – Navegantes (SC)

4 – São Luís (MA)

5 – Porto Seguro (BA)

6 – Juazeiro do Norte (CE)

7 – Santarém (PA)

8 – Palmas (TO)

9 – Macapá (AP)

10 – Uberlândia (MG)

Proclamação da República

1 – São Paulo (SP)

2 – Belo Horizonte (MG)

3 – Recife (PE)

4 – Rio de Janeiro (RJ)

5 – Porto Alegre (RS)

6 – Curitiba (PR)

7 – Salvador (BA)

8 – Maceió (AL)

9 – Vitória (ES)

10 – Porto Seguro (BA)

Consciência Negra

1 – São Paulo (SP)

2 – Porto Alegre (RS)

3 – Recife (PE)

4 – Salvador (BA)

5 – Belo Horizonte (MG)

6 – Maceió (AL)

7 – João Pessoa (PB)

8 – Fortaleza (CE)

9 – Porto Seguro (BA)

10 – Natal (RN)