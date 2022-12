Os descuidos de Lula com a própria voz após a cirurgia nas cordas vocais

Em entrevista de 27 minutos, Lula revelou nesta sexta a falta de cuidado com a própria voz após ter passado por procedimento médico na garganta. Os assessores do presidente eleito apelaram para encerrar as perguntas diversas vezes, mas o petista continuou a conversa com os jornalistas.

“Os médicos pediram para ficar mais tempo sem falar, mas sinceramente, por mais que eu faça esforço, eu não consigo ficar sem falar, só se colocasse um adesivo na minha boca, eu não consigo. Mesmo quando não tem que falar, eu falo”, relatou Lula.

O petista volta a São Paulo e deve passar por revisão médica no sábado. Ele é atendido por Roberto Kalil Filho, médico do Hospital Sírio-Libanês e integrante da equipe de saúde no gabinete de transição.

“Hoje mesmo eu falei pelo celular com a minha fonoaudióloga e ela disse que a minha garganta tá melhorando. Tem pessoas que fizeram a mesma cirurgia que ficaram um mês sem falar, eu não fiquei um dia sem falar”, contou o presidente eleito.

Lula fez uma laringoscopia no dia 20 de novembro. A operação foi feita para retirar uma leucoplasia, lesão que afetou a prega vocal esquerda do presidente eleito. O ferimento era benigno, mas em alguns casos, pode evoluir para um câncer.

Apesar das estripulias no período pós-operatório, Lula afirmou que as cordas vocais são fundamentais para o próximo mandato: “Eu preciso da minha voz para governar esse país”.