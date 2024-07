Os convidados especiais da nova temporada do “Desafio nas Escolas” na TV

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia e Nicholas Shores. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Estreou nesta segunda-feira, no Canal Futura, o primeiro dos quatro episódios da nova temporada do programa “Desafio nas Escolas“, protagonizado por estudantes de quatro escolas da rede pública de ensino do Rio de Janeiro que enfrentam desafios para mudar a realidade dos seus locais de estudo.

Nesta terceira temporada, que será exibida toda segunda, sempre às 22h, até o dia 21 de agosto, os alunos contam com a participação dos seguintes convidados especiais: o ex-capitão da seleção brasileira de basquete Marcelinho Machado [na foto]; a cantora Teresa Cristina; o ator, modelo; e ex-BBB Gabriel Santana; e o cofundador do aplicativo Agenda Edu, Pietro Occiuzzi.

Entre as missões a serem cumpridas estão a criação de uma quadra de basquete com direito a partida inaugural, um desfile de moda sustentável com peças recicladas coletadas pelos jovens, uma competição de marchinhas para escolher o samba que vai virar hino na escola e a construção de um estúdio para a produção de videocasts.

“A sensação de pertencimento e o lugar de fala dados às crianças e jovens no Desafio nas Escolas fazem toda a diferença. Vê-los assumir a liderança e implementar mudanças em suas próprias escolas é extremamente gratificante. Para mim, contribuir para essa transformação é um privilégio e uma fonte constante de inspiração”, afirma Paulo Dary, diretor do projeto, idealizado e produzido pela Araucária Agência Cultural.