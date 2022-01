Os compromissos de Moro com o Vem Pra Rua

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O ex-juiz Sergio Moro, presidenciável do Podemos, assinou nesta quarta-feira um termo de compromisso com o Vem Pra Rua para, caso seja eleito, apresentar uma série de projetos de interesse do movimento, entre eles o fim da reeleição para presidente da República.

Veja abaixo os 11 pontos do documento assinado por Moro:

– o fim do foro privilegiado

– a execução da prisão após julgamento e condenação em 2ª instância

– o fim da reeleição para o cargo de presidente da República

– a promoção das reformas econômicas e estruturais essenciais para desenvolver o país

– a implementação de políticas públicas eficientes na erradicação da miséria, do desemprego e da fome

– projetos de lei voltados ao combate à corrupção, impunidade e ao crime organizado

– a prestação de contas e transparência de gastos públicos

– a execução de iniciativas que beneficiem as áreas de saúde, educação, saneamento básico, segurança pública, indústria, infraestrutura, transporte, tecnologia, cultura, ciência, esporte e agronegócio

– a democracia, a liberdade de imprensa e de expressão

– a responsabilidade fiscal

– o fortalecimento da instituições da República, tornando-as mais fortes, autônomas e independentes.