Os compromissos de uma ministra da Noruega no Brasil

Após se reunir com o ministro de Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias, a ministra do Desenvolvimento Internacional da Noruega, Anne Beathe Tvinnereim, vai participar no próximo dia 24 do encontro do G20, no Rio de Janeiro, para o lançamento da Aliança Global Contra a Fome e à Pobreza.

Ela também irá à Reunião Ministerial de Desenvolvimento do G20, nos dias 22 e 23, e do evento da Aliança Global contra a Fome e a Pobreza, no dia 24, que reunirá as trilhas de Sherpas e Finanças e contará com a presença do presidente Lula. O ministro das Finanças da Noruega, Trygve Slagsvold Vedum, também participará da reunião da Aliança Global.

Antes disso, Tvinnereim chegou a Brasília, onde irá se encontrar nesta quinta com o ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira, e fará uma visita à Embrapa Cerrados.

“No campo da segurança alimentar, acreditamos que a agricultura familiar é essencial para alimentar as pessoas no mundo. Não podemos pensar em um sistema de produção inovador e resiliente ao clima sem considerar as pessoas que cultivam esses alimentos”, diz Tvinnereim.

Após as agendas na capital federal, a ministra segue para Santarém (PA), para uma visita nesta sexta e sábado ao território indígena Kumaruara e para a inauguração do Ecocentro da Sociobioeconomia, que faz parte do Projeto do Saúde & Alegria e é financiado pelo Fundo Amazônia.

Ao lado da ministra do Clima e Meio Ambiente do Brasil, Marina Silva, e da ministra do Desenvolvimento da Alemanha, Svenja Schulze, Tvinnereim também visitará a Floresta Nacional do Tapajós, onde conhecerá iniciativas de manejo florestal e os esforços para conservação.

“Apreciamos a parceria bilateral sobre clima e florestas que temos com o Brasil e faço um elogio ao governo Lula por reduzir o desmatamento na Amazônia pela metade após assumir o cargo. Essa é a melhor notícia global sobre clima e natureza que recebemos há muito tempo”, afirmou a ministra norueguesa.