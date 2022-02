Operação apreende 1,5 tonelada de cocaína em Rondônia

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

A Polícia Militar de Rondônia com o apoio do ministério da Justiça deflagrou uma operação que apreendeu 1,5 tonelada de cocaína em Alto Alegre dos Parecis, cidade perto da fronteira com a Bolívia, na última segunda.

Na operação batizada de Hórus, os agentes apreenderam quatro veículos, uma arma e dinheiro em espécie. Ao menos duas pessoas foram presas em flagrante.

A apreensão foi a maior já realizada pelas forças de segurança de Rondônia. O prejuízo causado aos criminosos foi estimado em 37 milhões de reais.