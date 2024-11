Obras para a COP30 em Belém já geraram 5 mil empregos na construção civil

As obras do Governo do Pará para a COP30, que será realizada em Belém em novembro do ano que vem, já geraram mais de 5.000 empregos diretos e indiretos na construção civil, de acordo com a Secretaria de Assistência Social, Trabalho, Emprego e Renda do Estado.

Cerca de 30 obras estruturantes estão sendo executadas na capital paraense nos eixos de saneamento, mobilidade e desenvolvimento urbano, com investimento estadual de aproximadamente 4 bilhões de reais em 2024.

Algumas das principais intervenções ocorrem no Parque da Cidade, espaço que vai sediar a COP, e no Porto Futuro II, área às margens do rio Guamá, que está sendo transformada em um complexo de lazer e gastronomia, com um polo de bioeconomia, e será um novo ponto turístico da cidade.

O governo estadual também lançou o programa Capacita COP 30, para qualificar 22.000 trabalhadores nas áreas de turismo, gastronomia, infraestrutura e segurança do trabalho, oferecendo 67 cursos gratuitos em parceria com 25 instituições e empresas privadas. Até agora, 4.500 trabalhadores já foram capacitados.