Obra de Chico Buarque vai inspirar musical carnavalesco

Chico Buarque terá sua obra retratada no musical carnavalesco Vai Passar: Um musical carnavalesco ao som de Chico Buarque.

Com temporadas de dois meses no Rio de Janeiro e dois em São Paulo, a produção tem incentivos de 4,3 milhões de reais do Programa Nacional de Apoio à Cultura do governo do amigão Lula.

“O projeto tem como objetivo a produção, montagem e temporada do espetáculo musical original escrito por Pedro Cadore e Yasmin Gomlevsky a partir da obra de Chico Buarque, com temporada de dois meses no Rio de Janeiro e dois meses em São Paulo. O projeto contará também com dois ensaios abertos e duas palestras como contrapartida social.

A Cadore Produções Artísticas tem até 31 de dezembro para realizar a captação autorizada pelo Ministério da Cultura.