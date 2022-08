O temor dos restaurantes com a MP que permite vale-refeição em dinheiro

Com o retorno das atividades no Congresso nesta semana, o setor de bares e restaurantes está em alerta para a votação da medida provisória que trata do pagamento de auxílio-alimentação, que tem até o próximo domingo para ser apreciada na Câmara e no Senado.

Isso porque o relator da MP, o deputado Paulinho da Força (Solidariedade-SP), propõe que o vale-refeição possam ser pago em dinheiro.

Para o presidente da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, Paulo Solmucci, a medida “trará fome e desemprego para o país”.

“Ainda estamos nos recuperando da crise no setor gerada pela pandemia. Caso o texto do deputado Paulinho seja aprovado, serão 6 milhões de empregos colocados em cheque”, declarou o dirigente da Abrasel.

