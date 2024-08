O recorde de Luis Felipe Salomão na Corregedoria Nacional de Justiça

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia e Nicholas Shores. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

No dia 22, Luis Felipe Salomão deixará o comando da Corregedoria Nacional de Justiça. Em dois anos de mandato, o ministro do STJ abriu 82 processos disciplinares contra magistrados e afastou 35 juízes envolvidos em irregularidades, um recorde no CNJ.

Apesar do dado inédito, Salomão foi criterioso: arquivou cerca de 90% das 2.360 reclamações disciplinares e dos 556 pedidos de providências recebidos no CNJ.

“Foi uma experiência muito enriquecedora. Conheci profundamente todos os seguimentos do poder Judiciário. Fui a todos os estados. Fizemos boas políticas públicas. O bom juiz trabalha muito e tem o respeito da sociedade brasileira, não quer conviver com quem suja a toga”, diz Salomão.

Sob Salomão, uma investigação apontou indícios de peculato, corrupção e prevaricação na Lava-Jato em Curitiba. O caso segue no STF.

Até o dia 22, novas ações vão mirar alvos nos Tribunais de Justiça da Bahia e do Mato Grosso.