O recado de Lula para Marília Arraes em Pernambuco

Durante evento em Garanhus (PE) nesta quarta-feira, Lula mandou um recado claro para a deputada Marília Arraes, pré-candidata ao governo de Pernambuco pelo Solidariedade e líder das pesquisas de intenção de voto até o momento.

O petista discursou ao lado de Danilo Cabral (PSB), pré-candidato ao governo do estado na chapa que terá o apoio do presidenciável e a deputada Teresa Leitão (PT) como pré-candidata ao Senado. Como o Radar mostrou na semana passada, apesar do acerto entre as duas legendas, Marília Arraes tem explorado durante a sua campanha a imagem de Lula, de quem foi apoiadora histórica e companheira de partido até março deste ano. Em sua fala, contudo, Lula deixou claro que não apoiará a sua antiga correligionária.

“Eu tenho candidato no estado de Pernambuco que é o companheiro Danilo Cabral. Eu não confundo a minha relação pessoal com a minha relação política. O PT tem um compromisso nacional com o PSB e eu sou do tempo que não precisava de documento, era no fio do bigode. Eu quero cumprir o compromisso com o PSB e quero que o PSB cumpra o compromisso com o PT porque se a gente não fizer assim, a gente não cria base para construir uma coalizão capaz de ensinar a sociedade brasileira a conviver democraticamente na diversidade”, disse.

Pouco antes, Cabral já havia dado recado semelhante. “Eu quero cumprimentar a todos dessa enorme plateia, a todos que vieram de vários municípios e inclusive aqueles que discordam da gente neste momento aqui”, disse. “Todos são bem-vindos, todos que querem se juntar a esta caravana”.