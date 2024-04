O recado de Lula para Arthur Lira

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Decano do STF, o ministro Gilmar Mendes montou um cardápio italiano para receber Lula, auxiliares dele do governo e outros colegas do Supremo nesta semana.

Num determinado ponto da conversa, o petista não poupou críticas a… Arthur Lira, o chefe da Câmara que não tem dado refresco para os governistas.

“Logo ele vai entender que eu não sou a Dilma”, disse Lula, segundo ministros.

ATUALIZAÇÃO, 10h25 — O ministro Gilmar Mendes entrou em contato com o Radar para dizer que esse relato da fala de Lula sobre Lira não aconteceu no jantar.