‘O que ocorreu ontem não é fato isolado’, diz Moraes sobre ataque ao STF

Ministro do STF, Alexandre de Moraes discursa, nesta manhã de quinta, num evento do CNMP em Brasília. Ao iniciar sua fala, há pouco, ele falou do ataque com explosivos ocorrido nesta quarta na frente do Supremo.

“O que ocorreu ontem não é um fato isolado”, disse o ministro, lamentando o que chamou de extremismo que surgiu no país nos “tempos atuais”.

Moraes falou dos avanços nas investigações do 8 de Janeiro, quando os poderes da República foram atacados por militantes bolsonaristas em 2023.

“Ontem, foi uma demonstração de que é possível e é necessária a pacificação do país. Mas só é possível essa pacificação com a responsabilização dos criminosos. Não existe possibilidade de pacificação com anistia de criminosos. A impunidade vai gerar mais agressividade, como gerou ontem”, disse Moraes.

Para o ministro, atos como o desta quarta ocorrem porque “pessoas foram instigadas a atacar o STF”. “As pessoas acham que podem vir até Brasília e explodir o Supremo”, disse Moraes.