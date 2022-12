O que Lula quer conversar com Biden nos EUA ainda neste ano

A pouco menos de um mês para a sua posse, Lula disse nesta sexta-feira o que pretende conversar com o presidente Joe Biden se viajar aos Estados Unidos para encontrá-lo ainda neste ano. O presidente eleito disse que o conselheiro de Segurança Nacional, Jake Sullivan, chegará ao Brasil na próxima segunda para discutir a data da possível reunião, mas já avisou que não poderá viajar antes de sua diplomação no TSE, marcada para o próximo dia 12.

“Se eu tiver que viajar e for possível viajar, essa viagem será depois do dia 12, quando eu for diplomado”, comentou Lula, que disse ter muita coisa para conversar com Biden “porque os Estados Unidos padecem de uma necessidade democrática tanto quanto o Brasil”. Ele também apontou a guerra da Rússia com a Ucrânia como um dos temas.

“O estrago que o (ex-presidente Donald) Trump fez na democracia americana é o mesmo estrago que o Bolsonaro fez no Brasil. O pensamento do Trump, o comportamento dele, é o mesmo do nosso presidente aqui. Então eu penso que nós vamos conversar sobre política, eu quero conversar sobre a relação Brasil-Estados Unidos, sobre o papel do Brasil na nova geopolítica mundial, eu quero falar com ele da guerra da Ucrânia, que não há necessidade de ter guerra. Então esses assuntos eu vou conversar, além, obviamente, dos assuntos que ele quiser conversar comigo”, declarou.