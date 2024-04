O que leva o STF a rediscutir o foro privilegiado dos políticos

Em setembro do ano passado, o Radar mostrou que o STF já começava a se articular para mudar novamente a regra do foro privilegiado no país. A constatação mais evidente, naqueles dias, era a de que o sistema atual não era seguido nem pelos próprios integrantes do tribunal, que adotavam entendimentos variados para decidir os casos que chegavam ao plenário.

Além dessa percepção de que o tribunal atuava em desalinho, a Corte viu-se sem a “força” que tinha nos tempos em que era o tribunal dos políticos, com centenas de ações contra autoridades tramitando nos gabinetes.

A ideia de retomar a discussão do foro privilegiado surgiu semanas após a CCJ do Senado ter resgatado, no ano passado, uma PEC do senador Oriovisto Guimarães, que limitava poderes do Supremo. Naqueles dias, o STF tinha menos de 50 ações contra políticos em tramitação na Corte.