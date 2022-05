O que fará Bolsonaro com a lista de novos ministros do STJ

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Na semana passada, como mostrou o Radar, o STJ formou a lista de quatro desembargadores de TRFs indicados para duas vagas no tribunal.

Messod Azulay Neto, Ney Bello, Paulo Sérgio Domingues e Fernando Quadros foram os escolhidos. Tão logo terminou a sessão no STJ, o presidente da Corte, Humberto Martins, encontrou Jair Bolsonaro no Planalto para entregar as indicações.

Antes da votação, o presidente havia prometido a Martins realizar as duas indicações com rapidez, ainda em maio. Depois de ler os nomes escolhidos, no entanto, a coisa mudou.

Ministros do STJ ouvidos pelo Radar dizem que o presidente tinha simpatia por outros nomes, não pelos escolhidos pelo tribunal.

Como não pode mudar a lista nem escolher fora dela, o presidente deve levar mais tempo para definir os dois novos ministros, diz um magistrado.