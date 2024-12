O que explica o grande avanço da frota de carros elétricos no DF

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Pedro Pupulim. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Com isenção de IPVA para carros elétricos valendo desde 2023, o Distrito Federal é hoje a unidade da federação com o maior percentual de veículos desse tipo, chegando a 1,24% de todos os automóveis emplacados na capital federal.

Do início da isenção do imposto, há dois anos, até outubro passado, a frota de eletrificados cresceu 390%, chegando a 26.711 carros — eram 6.843.

Os incentivos do Governo do Distrito Federal são os principais fatores para o crescimento do comércio de carros eletrificados.

Com o investimento no aumento da infraestrutura de recarga de carros elétricos, já há em Brasília mais de 130 eletropostos entre públicos e privados.

Além disso, o Distrito Federal é a única unidade da federação em que há 100% de desconto do IPVA para carros elétricos e híbridos, diminuindo o investimento do consumidor na aquisição do automóvel.

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, explica o incentivo ao segmento de elétricos e híbridos: “Ele traz sustentabilidade, diminui a poluição e vale a pena. Quero fazer de Brasília uma cidade realmente sustentável.”