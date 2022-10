O que explica a postagem de Eduardo Bolsonaro a favor de Lula

Atualizado em 10 out 2022, 15h24 - Publicado em 10 out 2022, 15h10

Por Ramiro Brites Atualizado em 10 out 2022, 15h24 - Publicado em 10 out 2022, 15h10

Uma postagem inusitada foi publicada no site eduardobolsonaro.com.br nesta segunda, em um provável ataque hacker. O filho de Jair Bolsonaro foi aparentemente surpreendido enquanto concedia entrevista ao programa Pânico, da Jovem Pan, quando uma provocação do Twitter de Lula ao deputado federal foi divulgada na página.

A mensagem publicada no site do deputado federal recupera uma publicação de julho de 2018. Na postagem, o ex-presidente aparece de bermuda vermelha em um banho de mar, acompanhado de uma notícia do jornal O Globo: “Eduardo Bolsonaro curte foto de Lula sem camisa em praia no Piauí”.

O texto ainda convida para aumentar o número de seguidores do petista no Instagram e diz que “até o filho do Bolsonaro curte”. Eduardo chegou a pedir aos ouvintes do Pânico para entrarem no site para comprar o livro escrito por ele sobre o pai, o que demonstra desconhecimento sobre a mensagem publicada. Até as 15h, o conteúdo ainda aparecia na página e a principal hipótese é que o domínio tenha sido invadido.