O que esperar da reunião entre os presidentes do MDB, PSDB e União Brasil

A conversa entre os presidentes do MDB, Baleia Rossi, do PSDB, Bruno Araújo, e do União Brasil, Luciano Bivar, nesta terça-feira, tem como pauta uma possível federação entre os três partidos que eleja 120 deputados federal em outubro, como mostrou o Radar na edição de VEJA que está nas bancas.

Hoje, as tratativas mais adiantadas são entre MDB e União Brasil, e o PSDB é considerado um bônus. Isso porque os dois partidos não têm grandes dificuldades em fazer composições nos palanques estaduais, diferentemente dos tucanos.

A expectativa é que do encontro dessa terça não saia nenhuma decisão final e sim uma sinalização que pode indicar uma candidatura única para os três partidos que tentam viabilizar a chamada terceira via.

Enquanto o PSDB tem o governador de São Paulo, João Doria, como pré-candidato e o MDB, a senadora Simone Tebet, o União Brasil não lançou nenhum presidenciável até o momento.