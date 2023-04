O que diz Tarcísio sobre uma eventual candidatura ao Planalto

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Num país sempre angustiado pelos ventos eleitorais, o governador Tarcísio de Freitas já sofre assédio do empresariado paulista para que assuma um projeto presidencial.

Nos muitos jantares que teve com figurões do PIB até aqui, ele desviou dos apelos dizendo que está confortável no Palácio dos Bandeirantes, tem agenda a implementar e, se tudo der certo, uma reeleição pela frente.

Já frustrados com Lula e traumatizados com Jair Bolsonaro, os empresários veem em Freitas uma alternativa, mas o governador não pretende queimar etapas para não virar alvo da polarização. Manterá a cabeça baixa.

A euforia com Freitas se deve ao seu plano de voo. Com uma forte agenda econômica, marcada por projetos privados, ele já anunciou 30 bilhões de reais em investimentos no estado.