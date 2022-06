‘O que Bolsonaro quer é confusão’, diz Lula sobre CPI da Petrobras

O ex-presidente Lula (PT) criticou nesta quinta-feira a iniciativa da base de Bolsonaro para instaurar a CPI da Petrobras no Congresso.

Depois do arranque inicial e sem apoio de líderes, os deputados conseguiram coletar menos de 140 assinaturas para a abertura da investigação — trinta a menos do que o necessário. Os parlamentares favoráveis pedem, entre outras medidas, a apuração sobre a distribuição de lucros da estatal a investidores.

“Eu não sei o que eles querem com essa CPI. Veja que engraçado. Estão tentando destruir a Petrobras a cada passo (…) e agora querem fazer CPI pra quê? Pra jogar a culpa em cima da Petrobras?”, declarou Lula em entrevista à Rádio Difusora do Amazonas. “O que ele [Bolsonaro] quer é confusão. A culpa é do governo e somente do governo. Deveriam fazer uma CPI sobre o Bolsonaro e sobre as mentiras do governo”,

O ex-presidente criticou, ainda, a “canetada” de Pedro Parente que, no comando da estatal, implantou o PPI — preço de paridade de importação –, que se baseia nos custos de importação do combustível e baliza o preço do petróleo pela cotação no mercado internacional.

“Hoje nós temos 392 empresas importando gasolina dos Estados Unidos, vendendo a preços estrangeiros enquanto a gasolina é retirada do nosso solo e do fundo do mar a preços reais. Portanto, não tinha que ser o PPI”, disse. “Bolsonaro tem medo dos acionistas e não quer mexer, então jogou a culpa em cima dos governadores, que podem aprovar o ICMS, mas que não vai reduzir o preço da gasolina como ele quer”.