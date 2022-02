O que atrasa a negociação de alianças de Lula com os partidos

A janela de troca partidária, entre os dias 3 de março e 1º de abril, é o principal fator a atrasar as conversas de Lula com caciques de siglas do centro e do centrão no Congresso.

Com as bancadas divididas entre Jair Bolsonaro, Lula e a chamada terceira via, a adesão antecipada a qualquer um dos projetos que polarizam o país é vista como um risco pelos chefes dos partidos.

Boa parte dos caciques partidários pretende usar os próximos dias de feriado de carnaval e de pré-janela de troca para tentar cooptar deputados insatisfeitos com seus atuais partidos.

A campanha nos estados depende de bons puxadores de votos e é nesse caminho que os dirigentes estão orientando suas agendas de conversas com os deputados.

Gilberto Kassab, por exemplo, vem conversando com Lula e com outros nomes da terceira via, diz que acredita numa candidatura própria do seu partido, o PSD, mas só fará movimento concreto depois do fechamento da janela.

Os únicos partidos que já aceitaram o prejuízo da definição antecipada de apoio são siglas de esquerda que dependem de Lula para seguirem existindo e os partidos do centrão bolsonarista, como o PP e o PL, que já estão com Bolsonaro.