O possível conflito de interesses dentro da Liga do Futebol Brasileiro

Os sócios do Bahia aprovaram neste sábado a venda da Sociedade Anônima do Futebol, a SAF, para o Grupo City, empresa proprietária do Manchester City.

Com a decisão, o time nordestino terá como dono um grupo que tem laços com o fundo Mubadala Capital, dos Emirados Árabes Unidos, que recentemente fez uma proposta de 5 bilhões de reais pela compra de 20% da Liga do Futebol Brasileiro.

A adesão do Bahia à Libra tem sido vista por alguns clubes como um possível conflito de interesse, já que o acionista de um membro poderia ter influência na própria liga.

Após a publicação desta nota, que foi corrigida, a assessoria do City Football Group informou que o Sheik Mansour Bin Zayed é o dono majoritário do grupo, como um investimento privado.

Já o Mubadala Investment Company (MIC) pertence ao governo de Abu Dhabi e “não tem laços de trabalho” com o Grupo City. “Elas são entidades inteiramente separadas e independentes”, informou o grupo, acrescentando que há uma “ligação circunstancial” no fato de o Sheik Mansour ser vice-presidente do fundo Mubadala, e o CEO do MIC (Khaldoon Al Mubarak) ser o presidente do Manchestery City e do City Football Group.