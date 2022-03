Com aval de Jair Bolsonaro, a queda do diretor da Polícia Federal Paulo Maiurino foi articulada por Ciro Nogueira, o “primeiro-ministro” do presidente, como costuma ser chamado no Planalto o cacique do centrão.

Na visão do ministro, além de ter amigos demais no STF, Maiurino não conquistou o coração da ala política do Planalto.