‘O pesadelo está chegando ao fim’, diz Tia Surica sobre governo Bolsonaro

No encontro que teve com sambistas no Rio nesta quarta, Lula ouviu de Tia Surica, lenda viva do samba, que o governo de Jair Bolsonaro é um pesadelo perto de acabar.

“Lula, parabéns e se Deus quiser no Carnaval estaremos juntos porque o nosso pesadelo está chegando ao fim”, disse ela que é presidente de honra da Portela e integrante da velha guarda da escola.

O petista participou nesta quarta junto com Geraldo Alckmin (PSB) de um evento na quadra da escola Unidos da Tijuca que teve a presença de nomes como Teresa Cristina e o carnavalesco Leandro Vieira.