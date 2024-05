O pedido de socorro de Eduardo Leite a deputados e senadores

Integrantes de todas as bancadas do Senado começaram a receber, nos últimos dias, uma carta de duas páginas assinada pelo governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, com um pedido de socorro ao estado devastado pela maior tragédia climática de sua história.

No documento, Leite detalha como funcionará o Fundo do Plano Rio Grande, criado para centralizar recursos destinados ao trabalho de reconstrução do estado. Basicamente, Leite pede aos senadores que direcionem emendas parlamentares aos gaúchos.

“Entendemos que a ajuda desta Casa é de suma importância para a rápida recuperação do nosso estado, permitindo o restabelecimento da normalidade e o adequado atendimento à população”, diz Leite.

“Estamos cientes das inúmeras demandas enfrentadas em âmbito nacional, no entanto, destacamos que a situação do Rio Grande do Sul representa a maior tragédia climática da história do estado, exigindo atenção especial e imediata. Contamos com a sensibilidade e o compromisso dos parlamentares federais com as causas que afetam diretamente a vida de milhões de gaúchos”, segue o governador gaúcho.